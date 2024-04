Брадли Купър е готов да предложи брак на Джиджи Хадид

Миналата година стана известно за романса между Брадли Купър и Джиджи Хадид. Според слуховете актьорът се готви да изведе връзката им на ново ниво и е напът да предложи брак на настоящата си любима.

Наскоро в интернет се появиха снимки от рождения ден на модела, които потвърждават, че актьорът е станал член на семейство Хадид. На снимката Брадли е с Джиджи, заобиколен от нейни близки.

„Те са наистина щастливи във връзката си. Приятелите и семейството им биха искали скоро да се сгодят. Няма натиск, защото те знаят, че Брадли и Джиджи вървят по свой собствен път и по собствен график“, каза източник пред Entertainment Tonight.

Преди Джиджи, Брадли имаше дълга връзка с друг модел – Ирина Шейк, от която има и дъщеря, пише Tialoto. Двамата не успяха да затвърдят връзката си. Джиджи също има дете от бившия си партньор Зейн Малик – Каи. Дълго време тя бе спрягана за новия избор на Леонардо ди Каприо, след като той се раздели с Камила Мороне.

