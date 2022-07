K-поп сензацията Blackpink се завръща

След 2-годишната пауза на к-поп групата BLACKPINK, от YG Entertainment обявиха дългоочакваното ѝ завръщане. Бандата е във финалния етап на подготовка за новия си мащабен проект, който стартира този август. През втората половина на 2022 г. BLACKPINK потегля на световно турне, което обещава невиждано досега преживяване в историята на женските к-поп групи.

Момичетата продължават да разширяват редиците на почитателите си по цял свят, а доказателство за това е грандиозният успех на парчетата “How You Like That” и “Ice Cream“ в колаборация със Selena Gomez. Песента “Lovesick Girls” се отличава с продажбата на над 1 милион копия в световен мащаб и поставя рекорд в момичешкия корейски поп. Глобалната експлозия от фенове класира музикалната им колекция - The Album на 2-ро място в U.S. Billboard 200 и UK Official Chart.