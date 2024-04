Майкъл Джей Фокс иска да се завърне към актьорството

Майкъл Джей Фокс каза, че би обмислил да се завърне към актьорството, ако му бъде предложена подходяща роля, която да включва "реалността" на болестта му Паркинсон, предаде ДПА.

Звездата от "Завръщане в бъдещето" обяви оттеглянето си през 2020 г., след като стана ясно, че заболяването засяга паметта му и той има затруднения да запомняни реплики от диалозите.

Фокс, който е на 62 г., каза пред изданието "Ентъртейнмънт тунайт", че би обмислил да играе отново.

"Ако някой ми предложи роля и аз я изиграя, забавлявам се добре - чудесно", казва той. "Бих се занимавал с актьорство, ако се появи нещо, в което мога да включа и реалността си", казва още Фокс.

