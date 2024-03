Актрисата Нев Кембъл се завръща за "Писък 7"

След като се оттегли от "Писък 6" заради спор за заплатата, звездата на хорър франчайза Нев Кембъл обяви завръщането си в предстоящия седми филм, съобщи "Варайъти".

"Сидни Прескот се завръща!!!", написа актрисата в Инстаграм. "За мен винаги е било голяма радост и чест да играя Сидни във филмите от поредицата "Писък". Признателността ми към тях и това, което те означават за мен, никога не е избледнявала. Много съм щастлива и горда да кажа, че ме помолиха по най-учтивия начин да върна Сидни на екрана и не бих могла да бъда по-развълнувана".

Режисьор на седмия филм от поредицата ще бъде нейният създател Кевин Уилямсън. Уилямсън е автор на сценария на първия, втория и четвъртия "Писък". Той е и изпълнителен продуцент на "Писък 5", който даде рестарт на франчайза през 2022 г., както и на продължението му "Писък 6" от 2023 г.

Neve Campbell will return as Sidney Prescott in ‘SCREAM 7’



Kevin Williamson will direct the film. pic.twitter.com/qtNJ6xh1uk