Пътници се ужасиха, след като видяха как са пътували 14 часа в самолета (ВИДЕО)

Самолет на “Emirates Airbus” кацна в Брисбейн, Австралия, след 14-часов полет. Слизайки от него пътниците, както и екипажът, изпаднаха в ужас, когато погледнаха машината, с която са пътували. Докато помагали на пътниците да слязат, служителите забелязали огромна дупка от едната страна на самолета, който току-що бил извършил 14-часов полет от Дубай.

Един от членовете на екипажа чул силен трясък, малко след като самолетът излетял от Дубай и предупредил диспечерите в Брисбейн, че самолетът може да е спукал гума. Пилотите се подготвили за най-лошия сценарий преди да кацнат в Австралия и поискали от летището да осигури спешни екипи при кацане, съобщава „Дейли Мейл“.

Дупката се е получила в обтекателя на лявото крило – неструктурно аеродинамично покритие на връзката между крилото и фюзелажа, само на метри под прозорците на салона. За щастие няма данни за пострадали пътници или служители, пояснява pochivka.blitz.bg.

Anyone know the drag fuel factor penalty for this one? 😳😂 #emirates #a380 pic.twitter.com/uPzsH9KVAk