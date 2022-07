Най-добрите ресторанти в света за 2022 година

2022 е поредната добра година за Копенхаген - поредни 12 месеца, в които ресторант в датската столица е обявен за най-добрия на планетата в класацията 50-те най-добри ресторанта в света. Geranium сервира безмесно сезонно меню в необичайна среда - на осмия етаж на националния футболен стадион на Дания.

Отворен е само четири дни в седмицата - избор, направен от главния готвач Расмусен Кофоед и съсобственика Сьорен Ледет, за да поддържат баланс между работата и личния живот.

Двамата приятели получиха наградата на пищна церемония в лондонския Old Billingsgate - викторианска сграда, някога била най-големия рибен пазар в света, съобщава CNN.

На ресторантите е разрешено да вземат голямата награда само веднъж, след което се включват в отделна категория Best of the Best. Членовете на тази елитна група включват съседа на Geranium в Копенхаген Noma, както и Eleven Madison Park в Ню Йорк, The Fat Duck близо до Лондон, Osteria Francescana в Модена, Италия и Mirazur в Ментон, Франция.

Останалата част от класацията

Южноамериканските ресторанти също се представят добре. В Лима главните готвачи Вергилио Мартинес и Central на Риа Леон Pía León се изкачват с две места до втората позиция, докато Maido, който сервира японско-перуански фюжън, пада до номер 11.

Бразилският A Casa do Porco се изкачва с 10 места - до номер 7.

Представянето на Испания тази година също е стабилно. Disfrutar в Барселона е номер 3, Diverxo в Мадрид се изстрелва до четвърто място, докато Asador Etxebarri в Акспе – където всички ястия, дори десертът, се пекат на огън, пада до номер 6.

Мексико Сити беше представен от заелия пето място Pujol – тазгодишният най-добър ресторант в Северна Америка, и Quintonil, който се изкачва от миналогодишното 27-мо място до 9-о място.

Италианските Lido 84 и Le Calandre също напредват в класацията тази година. Uliassi, в италианския регион Сенигалия, е под номер 12 - най-високо класираният дебютант през 2022 г.

Едва под номер 20 се появява базиран в Азия ресторант - Den в Токио е с най-високо класиране от азиатските места за хранене.

През 20-те години на провеждане на класацията нито един ресторант извън Европа или Северна Америка не е класиран на първа позиция. Всички победители досега са от Испания, Съединените щати, Обединеното кралство, Дания, Италия и Франция.

Вижте кои са 50-те най-добри ресторанта в света за 2022 г.:

1. Geranium (Копенхаген, Дания)

2. Central (Лима, Перу) *Най-добър ресторант в Южна Америка*

3. Disfrutar (Барселона, Испания)

4. Diverxo (Мадрид, Испания)

5. Pujol (Мексико сити, Мексико) *Най-добър ресторант в Северна Америка*

6. Asador Etxebarri (Акспе, Испания)

7. A Casa do Porco (Сао Пауло, Бразилия)

8. Lido 84 (Гардоне Ривиера, Италия)

9. Quintonil (Мексико сити, Мексико)

10. Le Calandre (Рубано, Италия)

11. Maido (Лима, Перу)

12. Uliassi (Сенигалия, Италия)

13. Steirereck (Виена, Австрия)

14. Don Julio (Буенос Айрес, Аржентина)

15. Reale (Кастел ди Сангро, Италия)

16. Elkano (Гетария, Испания)

17. Nobelhart & Schmutzig (Берлин, Германия)

18. Alchemist (Копенхаген, Дания)

19. Piazza Duomo (Алба, Италия)

20. Den (Tокио, Япония) *Най-добър ресторант в Азия*

21. Mugaritz (Сан Себастиан, Испания)

22. Septime (Париж, Франция)

23. The Jane (Антверпен, Белгия)

24. The Chairman (Хонконг)

25. Frantzén (Стокхолм, Швеция)

26. Restaurant Tim Raue (Берлин, Германия)

27. Hof van Cleve (Круишутем, Белгия)

28. The Clarence (Париж, Франция)

29. St. Hubertus (Сан Касиано, Италия)

30. Florilege (Токио, Япония)

31. Arpège (Париж, Франция)

32. Mayta (Лима, Перу)

33. Atomix (Ню Йорк, САЩ)

34. Hiša Franko (Кобарид, Словения)

35. The Clove Club (Лондон, Великобритания)

36. Odette (Сингапур)

37. Fyn (Кейптаун, Южна Африка)

38. Jordnær (Копенхаген, Дания)

39. Sorn (Банкок, Тайланд)

40. Schloss Schauenstein (Фюрстенау, Швейцария)

41. La Cime (Осака, Япония)

42. Quique Dacosta (Дениа, Испания)

43. Boragó (Сантяго, Чили)

44. Le Bernardin (Ню Йорк, САЩ)

45. Narisawa (Tокио, Япония)

46. Belcanto (Лисабон, Португалия)

47. Oteque (Рио де Жанейро, Бразилия)

48. Leo (Богота, Колумбия)

49. Ikoyi (Лондон, Великобритания)

50. SingleThread (Хийлбърг, САЩ)