Продадоха часовник на Хитлер за 1,1 милион долара на търг, който разбуни духовете (СНИМКИ)

Часовник, за който се твърди, че е принадлежал на нацисткия лидер Адолф Хитлер, бе продаден за 1,1 милиона долара на търг в САЩ. Часовникът „Хубер“, продаден на анонимен купувач, показва свастика и е с гравирани инициали AH, съобщава Би Би Си.

Търгът на аукционната къща "Аликзандър хисторикъл окшънс" (Alexander Historical Auctions) в Мериленд предизвика бурните реакции на еврейски лидери. Въпреки острата позиция, аукционната къща, която и преди е продавала нацистки сувенири, заяви пред германските медии, че целта ѝ е да запази историята, пише БТА.

От "Аликзандър хисторикъл окшънс" уточняват още, часовникът вероятно е бил подарък за рождения ден на фашисткия лидер през 1933 г., годината, в която той става канцлер на Германия.

⚡️Auction house Alexander Historical Auctions put up for sale a wrist watch that belonged to the leader of Nazi Germany, Adolf Hitler, - The Times. pic.twitter.com/wtWGJIW4jM