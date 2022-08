Коя е новата красавица до Джейсън Момоа?

Ейза Гонсалес и Джейсън Момоа се появиха публично заедно. Това се случи, след като се разпространиха кадри, на които се вижда как 42-годишният Момоа вози на своя Харли Дейвидсън 32-годишната Гонзалес. Тя седи зад него и го е обвила плътно с ръце около кръста му, пише trafficnews.bg.

Eiza Gonzalez & Jason Momoa out & about in Malibu on his Harley earlier today. // 📸 Diggzy pic.twitter.com/vnH3fowQ9c