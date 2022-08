Роджър Уотърс смята Джо Байдън за военнопрестъпник

Съоснователят на Pink Floyd Роджър Уотърс защити в интервю за CNN изявлението, в което президентът на САЩ Джо Байдън се определя като военнопрестъпник.

Интервюто е записано по време на концертното турне на Уотърс This Is Not A Drill, което тече в Северна Америка. Музикантът използва видеоклипове с политически изявления по време на изпълненията си, а в един от видеоклиповете снимка на Джо Байдън се появява заедно с тази на Доналд Тръмп под мотото за военнопрестъпниците, а Байдън допълнително е определен с фразата "едва сега започва", разказва NME.

В разговор с Уотърс журналистът от CNN Майкъл Смеркониш го пита защо смята, че снимката на Байдън е подходяща.

"Ами, като начало, той подклажда огъня в Украйна", отговори Уотърс. - "Това е сериозно престъпление. Защо САЩ да не подтикнат президента Зеленски към преговори, за да премахнат необходимостта от тази чудовищна война?"

Журналистът възразява на Уотърс, като каза, че той "смесва нещата" и обвинява грешната страна. Според Уотърс обаче войната е започнала през 2008 г., когато НАТО е нарушила обещанието си, дадено на съветския президент Михаил Горбачов през 90-те години на ХХ век, и е започнала да се разширява на изток, стигайки до границата на Русия.

В началото на март музикантът направи антивоенно изявление, в което заяви, че е отвратен от военната инвазия на руския президент Владимир Путин в Украйна и нарече решението на Путин "постъпка на бандит". В същото изявление Уотсън също така осъжда действията на Запада и САЩ.

"Според мен това е престъпна грешка, трябва да има незабавно прекратяване на огъня. Съжалявам, че западните правителства подклаждат огъня, който ще унищожи красивата страна, като засипват Украйна с оръжия. Бъдете сигурни, че ако всички наши лидери не започнат дипломатически преговори, след края на сраженията от Украйна няма да остане почти нищо", заявява тогава Уотърс.

Припомняме, че в началото на войната в Украйна легендарната рок група Pink Floyd пусна нов сингъл Hey Hey Rise Up в подкрепа на народа на Украйна. Песента се изпълнява от китариста Дейвид Гилмор, барабаниста Ник Мейсън, на бас-китарата е Гай Прат, а Нитин Соуни е на клавирите. Песента включва вокалите на Андрий Хливнюк от украинската група "Буумбокс" от негов запис в центъра на блокирания от нападението на руснаците Киев.

Това бе първата нова музика от легендарната група от 1994 г. насам и всички приходи ще отидат за хуманитарна помощ за Украйна, се казва в изявление на групата.

В песента не участва Роджър Уотърс, отдавна не само в лоши отношения с останалите, но и с драстично разминаване на политическите им възгледи. Уотърс е известен с левите си, близки до радикалните, убеждения и тези, които защитава на концертите си с активна политическа позиция.