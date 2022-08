Животът на Мелани Грифит - изпълнен със смразяващи кръвта събития

Животът в Холивуд далеч не е така прекрасен, колкото си го представят онези, които ламтят за измамните му блага. А надали някой е по-добре запознат с този факт от хората, които са прекарали немалко време в неговите предели. Като Мелани Грифит, отпразнувала наскоро своя 65-и рожден ден в компанията на свои близки приятели, сред които и Ева Лонгория, в един от множеството частни клубове в Лос Анджелис, пише dir.bg.

Нейната лична история е изпълнена с толкова много страдание, че сама по себе си би била достойна за сценарий на филм, който Академията навярно би удостоила със своята престижна статуетка, ако разбира се, създателите му спазят всичките ѝ нарастващи с времето изисквания. Въпреки противоречивата си личност, съставена от редица несъвършенства и недостатъци, актрисата сама извоюва мястото си сред звездите, сияещи на шоубизнес небосклона, макар че неведнъж заради собственото си неблагоразумие щеше да изпадне от него.

В нейна чест ще превъртим лентата назад, разказвайки ви за изпитанията, през които е преминала, за да достигне върха. Всички сме чували, че славата е скъпо удоволствие... Сега обаче предстои да разберем точно колко струва тя, надзъртайки зад тежките ѝ кулиси, където обичайно се спотайват нелицеприятните последици от нея, чакащи някой да плати нейната цена.

Мелани Ричардс Грифит се появява на този свят на 9 август 1957 г. в Манхатън, Ню Йорк. Животът ѝ изглежда предопределен още от самото си начало, тъй като се ражда в актьорско семейство, чиято страст към киното съвсем обяснимо наследява. Майка ѝ Типи Хендрен е звезда, изявяваща се пред камерите, а баща ѝ Питър Грифит е артист, загърбил кариерата си в индустрията, за да заеме поста на изпълнителен директор в рекламна компания. Ето защо не е никак чудно, че когато е едва на девет месеца бъдещата знаменитост, чието име някой ден ще обиколи света, се появява на малкия екран, участвайки в телевизионна реклама, положила началото на ангажиментите ѝ като дете модел, от които обаче по-късно ще се откаже... Причината е притеснението, пораждащо се у нея всеки път, когато в ранна възраст види обективи, насочени в нейна посока, преди да свикне с тях, търсейки сама вниманието им.

Само че това се случва на по-късен етап от нейната история, а дотогава тя всячески се опитва да ги избягва, макар в повечето случаи усилията ѝ да се оказват напразни. И как би могло да бъде иначе, при положение че е дъщеря на популярна личност, привличаща интереса и любопитството на мнозина към себе си.

Преди да настъпят шейсетте години на миналия век, родителите на малката Мелани се развеждат, принуждавайки дните на момичето, което тогава все още е едва на две години, да се разкъсат между двата противоположни бряга на Съединените щати, и по-точно между Лос Анджелис, където се мести нейната майка, и Ню Йорк, където остава баща ѝ. Разбира се, по-голямата част от времето тя прекарва с Типи, която не след дълго повторно слага брачна халка на безимения си пръст, дадена ѝ от продуцента и агент Ноел Маршал, с когото заедно основават резерват за диви животни, превърнал се в техен дом. От своя страна Питър също решава да мине още веднъж под венчилото, този път с актрисата и модел Нанита Грийн, дарила го с други двама наследници: Трейси и Клей Грифит.

Докато живеят в резервата, един ден пастрокът на Мелани го осенява идеята да заснеме филм, озаглавен "Roar on the preserve", в който съпругата му и нейната наследница да участват с епизодични роли. На пръв поглед замисълът му изглежда като интересно начинание, докато не се превръща в опасно преживяване, което едва не коства живота на малкото момиче, когато в една от сцените го напада лъв. Макар да оцелява след инцидента, нараняванията, които получава, са толкова сериозни, че то трябва да се подложи на спешна реконструкция на лицето, предават задокеанските медии.

Това обаче далеч не е единственият ужасяващ момент от миналото ѝ, за който днес "работещото момиче на Холивуд" може да разкаже, навярно борейки се с ледените тръпки, предизвикани от спомените ѝ. Не много след злощастния инцидент, майка ѝ се присъединява към състава на лентата на Алфред Хичкок "Птиците", изстреляла я на върха на славата. Проблемът е, че по време на снимачния процес режисьорът се влюбва до лудост в нея, но чувствата му остават несподелени. Когато ухажването на актрисата не дава резултат, а жестовете му към нея биват отклонени, той решава да изкара гнева си на нейната щерка, изпращайки ѝ смущаващ подарък за нейния четвърти рожден ден. Когато детето отваря лъскавата опаковка, разкъсвайки я, открива под нея малък дървен ковчег, в който лежи восъчна кукла, изглеждаща досущ като майка ѝ.

Въпреки това двете участват в следващия проект на Хичкок - "Марни", в който Мелани дори влиза в образа на младата версия на героинята, изиграна в продукцията от Типи. Именно от там води началото си страстта ѝ към превъплъщенията, направила я част от заглавието "Smith!", където е сред масовката. Първата си голяма любов среща на снимачната площадка на "The Harrad Experiment", в който тийнейджърката все още е статист, но не задълго. Искрите между нея и колегата ѝ Дон Джонсън, който има главна роля във филма, прехвърчат мигновено, поставяйки началото на скандалната им връзка. Силата на привличането им още от първия миг е толкова голяма, че никой от тях дори не се замисля за последствията, които романсът между 14-годишно момиче и 22-годишно момче, може да предизвика. Двамата пренебрегват здравия разум, отдавайки се на изгарящата страст помежду им.

Отношенията ѝ с младия мъж постепенно оказват влияние на поведението на Млеани, която започва да се държи все по-дръзко, карайки майка ѝ сериозно да се притеснява за нея. Тя постепенно се променя, придружавайки половинката си на различни партита, където веселбата често излиза извън границите на допустимото. Кратко след това обаче партньорът ѝ малко по малко разкрива истинския си образ, различаващ се драстично от този на доброто момче, с който измамно се представя пред всички. В една от поредните сутрини, през които се борят с тежък махмурлук, той ѝ признава, че е бил с други жени. Тогава тя си тръгва от апартамента, но не и от живота му. Нещо повече, на следващия ден му се обажда с интересно предложение, подтикнато от отчаянието, изместило разочарованието, което ѝ е причинил. Опитвайки се да спаси любовта им, тя предлага да се оженят, а той почти веднага се съгласява, нищо че в онзи момент на леглото до него лежи Марджъри Уолъс, бивша носителка на титлата "Мис Свят", която е прекарала нощта в обятията му.

Така двамата заминават за Лас Вегас, където сключват брак, чиито клетви обаче също се оказват непосилни в мисията да вкарат Джонсън, който продължава редовно да прелюбодейства, в правия път. Съюзът им не издържа и шест месеца, преди окончателно да приключи, а след това Мелани признава, че всъщност е застанала пред олтара, за да може с чиста съвест да сложи край на връзката им.

Човек би си помислил, че след токсичните отношения, през които е преминала, тя е научила урока си, само че истината е различна. Следващият ѝ партньор далеч не е по-добър. Грифит започва да се вижда с тогавашното лошо момче на киното - Райън О'Нийл, чийто темпераментен нрав и обидно поведение дават на пресата немалко материал за сензационни публикации, които продават изданията като топъл хляб. За щастие, срещите им приключват сравнително скоро, след като той я кара да има сексуален контакт с още двама души.

Събитията по професионалния ѝ път обаче са не по-малко обезпокояващи. Така например, когато е на 17 г., идва първата ѝ по-значима роля в "Нощни действия", където в няколко сцени се появява без дрехи, въпреки че все още не е пълнолетна. Кадрите предизвикват огромен отзвук в медиите, които макар да осъждат нейните действията, дават тласък на кариерата ѝ, превръщайки я в сензация. Онова, което обаче никой не подозира, е, че зад кулисите момичето отдавна води живот на зряла жена, белязан от пороци, сред които попадат алкохолът и наркотиците. Тя се решава да се откаже от тях, едва когато претърпява тежка автомобилна катастрофа, карайки в нетрезво състояние по легендарния булевард "Sunset", пратила я в болница. След като се възстановява, дава дума, че никога повече няма да се отдаде на демоните си, но все пак я престъпва.

На помощ със зависимостта ѝ се притичва актьорът Стивън Бауер, с когото се запознават, играейки рамо до рамо в "She's In The Army Now" от 1981 година. Двамата се влюбват, докато той се мъчи да ѝ покаже, че ежедневието може да носи не само болка, но и радост. Тяхната обич ги отвежда до венчилото и скоро съпрузите посрещат сина си Александър, който би следвало да ги сплоти още повече. Но както става ясно, дори щастието от появата на едно дете не може да заличи напълно проблемите, от които страда Мелани.

Борбата ѝ с алкохолизма продължава през целия ѝ брак, завършил в крайна сметка с развод, когато тя стига до заключението, че двамата с мъжа ѝ не са съвместими в дългосрочен план. Доказателство за това тя счита факта, че през по-голямата част от дните се чувства достатъчно депресирана, за да посяга вечер към бутилката, помагаща ѝ да заспи по-лесно. Ето защо тя слага край на съвместния им живот.

Когато до нея достига вестта, че се провежда кастинг за предстоящ филм, озаглавен "Работещо момиче", тя прави всичко възможно да получи ролята на хитрата секретарка Тес Макгил, която е сред основните действащи лица. Проблемът е, че студиото иска да ангажира за нея Деми Мур, която вече е утвърдено име в средите. Само че Мелани не се отказва и се бори със зъби и нокти, като в крайна сметка получава желаното. Собствената ѝ безотговорност обаче заплашва усилията ѝ да се окажат напразни още в първите работни дни, когато се появява на снимките пияна, градейки лоша репутация сред екипа.

След като режисьорът Майк Никълс разбира, че различните опиати, които тя приема, се доставят директно в гримьорната ѝ, той спира продукцията за един ден, заплашвайки я, че ако не се вземе в ръце, ще трябва да поеме разноските по загубеното за всички време, възлизащи на колосалните за времето си 80 хиляди щатски долара. Заплахата му ѝ действа достатъчно отрезвяващо, за да се стегне и да спре да се поддава на изкушението, поне докато се намира в неговото полезрение. Още с премиерата си лентата се превръща в абсолютен хит, спечелил ѝ награда "Златен глобус", а също така и номинация за "Оскар", осигурили ѝ място сред гилдията на властелините на големия екран. Ето защо тя преценява, че е настъпил моментът, в който трябва да влезе в клиника за рехабилитация, ако иска да задържи високите си позиции.

Излизайки от нея, навън я чака изненада - нейния бивш съпруг Дон Джонсън, който също е преодолял зависимостите си през времето, в което са били разделени. Той желае да ѝ окаже морална подкрепа, за да ѝ помогне да се възстанови напълно. И както се очаква - с добрите му намерения любовта между тях пламва с нова сила. Давайки си втори шанс, двамата си обещават, че този път нещата ще бъдат различни, но с времето разбират, че това няма как да се случи.

Четири години след като отново си казват "Да", през които посрещат дъщеря си Дакота, независимо от чувствата им, бракът им рухва. Причина за това са слабите ангели на мъжа ѝ, който в даден момент пак започва да пие. Желаейки окончателно да скъса с миналото, Мелани подава молба за развод, бягайки от това, в което може да се превърне, ако не го стори. Наред с този мотив обаче, тя има още един, заради който да се раздели окончателно с Дон, но той ще стане ясен малко по-късно. Така през 1996 г. блондинката отново преминава в отбора на свободните жени, но за кратко...

Светът е малък, а Холивуд - още повече. Затова надали за никого ще бъде странно, че през 1989 г. съдбата решава да сблъска Мелани с един от най-големите сърцеразбивачи тогава по време на ежегодните отличия на Американската киноакадемия, а именно Антонио Бандерас.

"Той дойде до мен и първото нещо, което ме попита, бе на колко години съм. Отговорих, че това е най-грубият начин, по който някой се е опитвал да завърже разговор с мен", разказва тя, но колкото и да иска да си придаде вид на обидена заради въпроса му, всъщност е очарована от испанеца. Същото се случва и с него, между другото.

Следващата им среща е пред камерата, когато всеки от тях склонява да играе в "Две са твърде много" през 1995 г. Работейки един до друг обаче, те се влюбват, оказвайки се лице в лице с нови изпитания. Истината е, че в онзи период и двамата са се врекли във вярност на други хора - той на Ана Леза, тя на Дон Джонсън. Но въпреки това не могат да се откажат от неоспоримото привличане на сърцата им... В негово име се развеждат с половинките си, а след това веднага вдигат сватба, изпълнени с нетърпение да прекарат остатъка от дните си заедно. Скоро за първи път проплаква дъщеря им Стела.

Макар да е отгледала две деца, години след това Мелани признава, че никога не би могла да се справи с кариерата и личния си живот, ако до нея не е бил Антонио, когото обича безрезервно. Но и тяхната връзка се сблъсква с трудности... През 2000 г. актрисата признава, че изпитва постоянна нужда да приема болкоуспокояващи, към които се е пристрастила, след като е наранила врата си. Тогава тя отново влиза в рехабилитационна клиника, борейки се със зависимостта. Докато тя се лекува, Бандерас признава в свое интервю, че е бил на косъм да я остави, защото не е искала да се изправи пред проблема, признавайки, че има нужда от съдействие, за да го разреши.

"Ако не бе проявила воля и желание да се поправи, то надали щях да бъда с нея", заявява откровено той. "Важното е, че го направи, без значение колко тежко ѝ бе".

Поредната лична борба на Мелани се отразява в отношенията ѝ с нейния съпруг, макар до 2004 г. те да не го показват. В края на 90-те години обаче положението става критично, тъй като кариерата ѝ понася нелек удар. Макар да прави една от най-добрите си роли на голям екран в "Още един ден в рая", където играе наркоманка, черпейки вдъхновение от личния си опит, критиката не остава очарована от изпълнението ѝ. А след провала на "Лолита" в бокс-офиса, името ѝ изпада от списъците с най-желани и търсени артисти от филмовите студиа. Междувременно тя има още една тревога на главата си, тъй като не кой да е, а самата Мадона се опитва да отмъкне под носа ѝ нейния мъж.

Кралицата на поп музиката не полага никакво старание, за да скрие афинитета си към Бандерас, с когото си партнира в "Евита". Американската преса пише, че увлечението ѝ по него е било публична тайна, след като обявила на всеослушание, че го желае, изпадайки в подробности какво би искала да му стори в спалнята. Бременната по онова време с детето им Мелани се опитва да попречи на певицата да разруши съюза, който с усилия е изградила, но заради честите си посещения на снимачната площадка, където демонстративно показва недоволството си, подклаждайки напрежението между тях, получава забрана от продуцентите да стъпва на нея.

Грифит и Бандерас все пак издържат на изпитанието, но се провалят в преодоляването на останалите си проблеми, в резултат на което се развеждат през 2014 г., въз основа на "непреодолими различия", както вписват в съдебните документи. След това тя многократно заявява, че никога повече не иска да бъде булка. Според нея бракът просто е лишен от смисъл, а тезата си подкрепя с тримата си бивши съпрузи, служещи като свидетелство за думите ѝ.

Остаряването е трудно за всеки човек, но звездата намира този процес за особено предизвикателен, а това я тласка към грешка, която никога няма да може да поправи. Достигайки до средна възраст, тя решава да се подложи на козметична интервенция, за да заличи бръчките на лицето си. Само че планът ѝ съвсем не минава според нейните очаквания. Просто казано, след процедурата, на която се подлага, тя става неразпознаваема, дори в собствените си очи. Този факт нанася болезнен удар върху самочувствието ѝ, което тя дълго не може да си възвърне, особено след като всички таблоиди усърдно коментират как лекарят, на когото се е доверила, се е провалил в начинанието си да я подмлади. Сега обаче по всичко личи, че тя е приела начина, по който изглежда, и се наслаждава на живота без да се притеснява от преминаващите на бърз ход години, тъй като е разбрала, че визията далеч не е всичко на тази земя, дори и в Меката на киното.

След над 50 години опит, безброй трудности и безпощадна болест, Мелани Грифит определено спечели мястото си в историята на Холивуд. Тя продължава да вдъхновява, водейки живот, освободен от зависимости и изпълнен с възможности. Въпреки че невинаги е под светлините на прожекторите, безспорно е, че тя ще остане една от най-упоритите и решителни актриси, които светът познава.