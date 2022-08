Брад Пит обезщетява с 20 млн. долара жертви на урагана Катрина заради лошо построени жилища

Брад Пит трябва да плати на жертвите на урагана Катрина 20,5 милиона долара обезщетение заради лошо построени жилища, съобщи Washington Post.

През 2007 г. фондацията на актьора изгради 150 къщи в град Ню Орлиънс в американския щат Луизиана за пострадалите в резултат на опустошителното природно бедствие. Десетина години по-късно обитателите им започнаха да се оплакват, че те са изработени некачествено: стените на стаите се покрили с плесен, покривите протекли, верандите провиснали, а вратите се изкривили. Ето защо хората се обърнали към съда. В колективния иск, заведен от тях през 2018-а, са описани още неправилно отопление, проблеми с охладителни и вентилационни системи, електрически неизправности и водопроводни аварии.

В хода на съдебното производство било постигнато споразумение компанията на Пит, занимаваща се със строителство, да изплати на 107 собственици по 25 000 долара за възстановяване на разходите за предишни ремонти на калпавите домове. Оставащите средства от 20-те милиона и половина трябва да се разпределят между всички в зависимост от състоянието на жилищата и сериозността на повредите.

