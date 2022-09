Илон Мъск отложил покупката на Twitter заради страх от Трета световна война

Предприемачът Илон Мъск е отложил окончателното решение за покупката на Twitter, компанията, която притежава едноименната социална мрежа, заради страх от евентуална световна война на фона на руската инвазия в Украйна. Това съобщи „Бизнес Инсайдер“, предаде БГНЕС.



Според изданието по време на предварителното изслушване на отказа на Мъск да купи компанията в съда в Делауеър, представител на Twitter е цитирал кореспонденцията на предприемача със служител на банка Morgan Stanley на 8 май. "Нека се забавим няколко дни. Речта на руския президент Владимир Путин утре е наистина важна. Няма да има смисъл да купуваме Twitter, ако вървим към Трета световна война", цитира изданието текстовите съобщения на Мъск от разкритата кореспонденция.





