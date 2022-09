Кралица Елизабет е под лекарско наблюдение, разтревожени са за здравето й

Кралица Елизабет Втора е под медицинско наблюдение в Балморал, съобщиха от Бъкингамския дворец в официалния си профил в Инстаграм.



„След допълнителна оценка тази сутрин лекарите на кралицата са загрижени за здравето на Нейно Величество и препоръчаха тя да остане под медицинско наблюдение“, се казва в изявлението.



"Кралицата се чувства комфортно и остава в Балморал", допълват още от двореца.

Семейството ѝ е информирано, съобщава BBC. И допълва, че принц Чарлз и съпругата му - Камила са пристигнали в Балморал. Принц Уилям също пътува натам.



"В разрез с традицията, церемонията по назначаването на новия премиер на Великобритания Лиз Тръс се проведе в Балмоар, а не в Лондон", допълва Дойче Веле.



От своя страна Лиз Тръс изрази загриженост за здравословното състояние на кралица Елизабет Втора в Twitter.



Тя написа: "Цялата страна е силно разтревожена от новините от Бъкингамския дворец този обяд. Моите мисли, както и мислите на хората в Обединеното кралство, са с Нейно Величество кралицата и нейното семейство в този момент".

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.