Илон Мъск за "Пръстените на властта": Толкин се обръща в гроба си

Илон Мъск не пропусна да даде и своя коментар за обявения за най-скъп сериал в света: "Властелинът на пръстените: Пръстените на властта". Ексцентричният иноватор написа в Twitter, че Толкин, авторът на поредицата "Властелинът на пръстените", се "обръща в гроба" заради адаптацията на Amazon Prime, пише vesti.bg.

"Почти всеки мъжки герой досега е страхливец, глупак или и двете. Само Галадриел е смела, умна и мила", коментира още Мъск.

По-късно той добави: "Тези, които твърдят, че всякаква критика към "Пръстените на властта" означава, че сте расист, се показват като скрити расисти".

Tolkien is turning in his grave