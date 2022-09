Какъв ще бъде стилът на кралицата-консорт Камила?

Черно и дантела – това е комбинацията, която Камила избра за най-важния ден от живота си - този, в който се превърна в новата кралица на Великобритания. Сигурнo e, че не и е било лесно да избере тържествено облекло, което да обединява траура от смъртта на досегашната глава на монархията - Елизабет II и заемането на новата ѝ роля до краля, пише MissBloom.

Силуетът, отличната изработка, причудливостта на три-четвърти ръкавите и V-образното деколте, които нежно подчертават дантелата, са детайлите, които вече могат да ни подскажат за маршрута, който сега ще поеме гардеробът на Камила.

Тоалетът, с който съпругата на крал Чарлз III се появи за първи път пред общността след смъртта на Елизабет II, е дело на Фиона Клеър. Новата кралица предпочита да залага на комфорта преди всичко.

Напоследък, особено по време на извънредните здравни ситуации, свързани с Covid-19, Камила използва широк деним. Да, тя определено предпочита неангажиращите визии. Дори се говори, че кралица Елизабет никога не е носила дънки. Обаче съпругата на Чарлз III го прави често и с охота.

Обзалагаме се, че Анна Валентин ще бъде много заета в бъдеще. Тя е дизайнерът, към когото Камила се обръща в решаващи моменти. Заедно с бившия си партньор – Антония Робинсън, създават и роклите за гражданската ѝ сватба и последвалата благословия на 9 април 2005 г. Камила е първата кралска особа, която носи сватбената си рокля отново, само две години по-късно.

Етническите нюанси са друга основна характеристика, която присъства основно в стила ѝ. Тя изненада всички, когато се появи редом до съпруга си на концерта на Platinum Party в Palace. Тогава видяхме Камила да носи традиционна кашмирена вълнена носия. Меките платове, бродериите и скъпоценните и нежни материи могат отново да се появят във визиите на кралицата при подходящи обстоятелства.

At Saturday night’s Platinum Party at the Palace, Camilla appeared on stage with the Prince of Wales wearing a beautifully embroidered robe that was actually given to him on an official visit to Saudi Arabia in the early 1990s pic.twitter.com/bf1utHe4Oo