Продадоха първия трудов договор на принцеса Даяна, в който тя лъже за възрастта си

Първият документ, който показва и първата работа на принцеса Даяна, докато все още е била обикновено английско момиче, беше продаден на търг за 8470 паунда. Този договор разбуни духовете на Острова, след като стана ясно ,че майката на престолонаследника принц Уилям е излъгала за годините си.

Договорът от Solve Your Problem Ltd - агенция, предлагаща бавачки на богати и известни, е подписан от Даяна през май 1979 г., само няколко седмици след преместването ѝ в Лондон . Документът е попълнен от самата Даяна, където тя неправилно е записала рождената си година като „1960“ вместо „1961“. Продавачът вярва, че това е направено нарочно от Лейди Ди, пише Daily Mail.

Аукционерът Андрю Стоу казва: „На нашия клиент винаги са казвали, че това е направено умишлено, за да може Даяна да бъде възприемана като по-възрастна и следователно по-вероятно да си осигури работа в агенцията или поне по-високо заплащане.“

Документът е закупен от анонимен колекционер, базиран в САЩ, по време на онлайн търга, проведен от базираната в Бристол Auctioneum Ltd.

Кандидати от Америка, Хонконг, Канада и Австралия се опитваха да се сдобият с първия трудов договор на Даяна, допълва аукционерът Стоу, като уточнява:

„Този ​​договор е един от най-важните исторически кралски документи, изложени на търг през последните години. На пръв поглед това е просто договор за ежедневна работа; част от офис канцеларски материали в шкаф за документи заедно със стотици други. И все пак малко повече от две години по-късно Даяна Спенсър става принцеса на Уелс и нейният живот, както и цялата ни история, никога нямаше да бъдат същите. Този ​​договор представлява една от последните останали снимки на „нормалния“ живот на Даяна.“

