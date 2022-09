Пожар изпепели ресторант, разположен на ледник (ВИДЕО)

Пожар изпепели уникалния ресторант, разположен на ръба на Ледник 3000 в Швейцарските Алпи. Сградата, която е проектирана от известния архитект Марио Бота, е разположена на надморска височина от 3000 метра, което наложи в гасенето на пламъците да се включат няколко хеликоптера. Те носеха вода от намиращото се в близост езеро, предава NOVA, позовавайки се на Ройтерс.

A fire broke out early Monday at a mountaintop restaurant in the Swiss Alps at an altitude of 3,000 meters and helicopters were helping to battle the blaze, police said.



