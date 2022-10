Лотарийна каша: 433-ма спечелиха джакпота във Филипините

433-ма души спечелиха джакпота от лотарията във Филипините. Казусът предизвика множество въпроси и спор как изобщо е възможно това. Според местните медии това е най-големият брой хора, печелили някога голямата награда от 236 млн. песо (4 млн. долара). Печелившата комбинация миналия уикенд беше поредица от числа, кратни на девет, пише NOVA.

Лидерът на малцинството във филипинския Сенат Кокоу Пиментел призова за разследване на "подозрителните резултати".

Експерт заяви пред Би Би Си, че при направени 10 милиона залога, той е изчислил, че вероятността да има толкова печеливши е „1 към 1, последвано от 1224 нули”.

"Не знам как да назова този номер, тъй като е толкова голям", казва Гуидо Давид, професор по математика във Филипинския университет.

Участниците в жребия са имали право да избират между шест числа от 1 до 55. За печалбата на джакпота е необходимо всички шест числа на играча да съвпадат с изтеглените от оператора на лотарията.

