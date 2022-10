Тихият океан е пред изчезване

Дните на Тихия океан са преброени - това показва нова симулация на суперкомпютър на постоянно движещите се тектонични плочи, предава Bloomberg.

През последните години от живота си Тихият океан едва ли ще прилича на огромната синя площ, която представлява днес. Всяка година няколко сантиметра от океана изчезват, както се случва, откакто е бил суперокеан, обграждащ последния суперконтинент Пангея.

В този древен океан се намират многобройни зони на субдукция - места, където тектоничните плочи се сблъскват и преминават една върху друга. Тези места, известни в Тихия океан като "Огненият пръстен", работят почти като отводнителни шахти за ваната на океанското дъно.

Всяка година няколко сантиметра от Тихоокеанската плоча се плъзгат под Евразийската плоча и Индоавстралийската плоча.

Не всички учени са съгласни как ще изглежда следващият суперконтинент или как ще се формира, но в много симулации Тихият океан е обречен. Изследователи от австралийския университета Къртин твърдят, че вместо да се образува втори континент, подобен на Пангея (известен още като Пангея Проксима), светът се е насочил към суперконтинент. В такъв сценарий Северна Америка се сблъсква с Азия, при което се образува континент наречен Амасия.

