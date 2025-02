Изгубеният град - невиждано подводно чудо, криещо тайните на началото на живота

Близо до върха на подводна планина, намираща се западно от Средноатлантическия хребет, се издига зашеметяващ ландшафт от каменни кули, които пробиват мрака на дълбините. Кремавите карбонатни стени и колони, осветени от прожекторите на дистанционно управляван апарат, излъчват призрачно синьо сияние.

Структурите варират от малки купчинки, наподобяващи гъби, до внушителен монолит, висок почти 60 метра. Това е известният Изгубен град – хидротермално поле, открито от учени през 2000 г. на дълбочина над 700 метра. Изгубеният град е най-дълготрайното вентилно средище, познато до момента, и никое друго подобно образувание не е било установено.

Ship Brings Clues in Mantle to Life’s Origins Up From Ocean’s ‘Lost City’



