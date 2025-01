За пръв път: Косатки нападнаха и убиха голяма бяла акула (ВИДЕО)

Изследователски екип от университета "Флиндърс" в Южна Австралия потвърди първия регистриран случай на нападение на косатка над голяма бяла акула в австралийски води. Според доклад на агенция „Синхуа“, анализът на ДНК, извлечена от ухапвания по трупа на акулата, е доказал, че именно косатки са извършили атаката.

През октомври 2023 г. 4,7-метровата бяла акула бе открита мъртва на брега в югоизточната част на щата Виктория – само два дни след като в района са забелязани три косатки, демонстриращи ловно поведение. Откритието потвърждава дългогодишните подозрения за способността на косатките да нападат един от най-емблематичните морски хищници, предава БТА.

Водещият автор на изследването, Исабела Рийвс от Колежа по наука и инженерство към университета "Флиндърс", подчертава значението на находката: „Да се наблюдава подобно събитие е изключително рядко. Фактът, че акулата беше изхвърлена толкова скоро след сигналите за хищническа активност на косатки, ни даде достатъчно материал за ДНК анализ. Резултатите са категорични – косатките са виновниците. Това е наистина впечатляващо.“

