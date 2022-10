Мъж намери кокаин за над 100 млн. долара докато разхожда кучето си на плажа (СНИМКА)

Мъж намери пакети с кокаин на стойност около 102 млн. долара на плаж в Уелс. Мъжът, пожелал анонимност, разказва, че по време на разходка с домашния си любимец видял на плажа 30 черни чувала. Той повикал и други посетители и заедно решили да позвънят на полицията.

Органите на реда отворили чувалите и направили полеви тест, при който белият прах реагирал на кокаин.

BREAKING: A suspected £90million haul of cocaine was found on a beach in West Wales yesterday. #DrugTrafficking #Cocaine #Wales #UK #Crime #Social pic.twitter.com/38wsYsFCJl