Жената на Ози Озбърн стана на 70 г.

Шарън Озбърн е телевизионна звезда и музикален продуцент. Съпруга е на хеви метъл певеца Ози Озбърн и също като него не се свени да изкаже директно своята позиция по различни теми дори и мнението ѝ да не е удобно за други хора, пише dir.bg.

Родена е на 9 октомври 1952 година в Лондон, в семейството на продуцента Дон Арден. Макар и с неразведени родители, детството ѝ не е леко. Заобиколена от насилие, за Шарън се превръща в ежедневие баща ѝ да заплашва някого, независимо дали е клиент или член от семейството.

Баща ѝ продуцира групата "Black Sabbath", когато се запознава с Ози Озбърн. Арден е против връзката им и всячески се опитва да ги раздели, но това води единствено до трайното влошаване на отношенията с дъщеря му до толкова, че тя не му проговаря 20 години. Шарън така и не запознава децата си с дядо им именно заради това негативно влияние, но когато той се разболява от Алцхаймер тя плаща за лечението му, за да изживее спокойно последните си дни.

Връзката ѝ с Ози също не е приказка. Той се бори с различни зависимости през цялото време, веднъж ѝ изневерява и едва не я убива. Въпреки това тя намира сили да прости, а той - да поправи грешките си. Любовта им е силна и продължава до днес след 40 години брак. Всъщност Шарън е тази, която съживява кариерата на Ози, когато е пред тотален разпад, организирайки фестивала "Ozzfest", който става популярен в САЩ, Европа и по-късно в Япония.

Продуцентката създава своя имидж сред знаменитостите главно със своите телeвизионни изяви в различни предавания. Първото от тях е "The Osbournes" (2002 г.), което проследява всекидневния живот на Шарън и семейството ѝ. Реалитито носи огромен рейтинг на MTV в САЩ и Обединеното кралство и продължава до 2005 година. Може да се каже, че "провлачва крак", тъй като след него се появяват и други подобни като "Gene Simmons Family Jewels" (2006 г.) и "Keeping Up with the Kardashians" (2007 г.).

През 2003 води свое собствено шоу "Шоуто на Шарън Озбърн", но то не постига и частица от успеха на "The Osbournes".

Озбърн придобива още по-голяма популярност, когато става част от журито на британския "X Фактор" от 2004 до 2007 година. Тъй като е труден характер, зад кулисите винаги е имало различни словесни сблъсъци с нея. През 2007 година дори дисквалифицира участничка от своя отбор след видео, където бие друга тийнейджърка. След напускането си от формата Шарън признава, че причината е била Дани Миноуг и лошите им отношения.

От 2010 до 2021 е една от водещите на предаването "The Talk". През 2021 година CBS я уволняват с обвинението, че е расист, което тя отрича.

"Не знаех, че да изкажа мнение за един човек от смесена раса ме прави расист", казва тя в предаването на Пиърс Морган.

Покрай този случай получава много заплахи, сред които и заплахи за убийство, които после се насочват към Ози и децата ѝ.

"Върнах се в CBS и им казах: "Не само останах безработна, но заради вас сега трябва да ходя навсякъде с денонощна охрана". Тяхната реакция беше: "И какво?"

Въпреки този тежък период от живота си, Шарън успява да изплува на повърхността. Посланията, които тя отправя са неща, върху които всеки е редно да се замисли, а именно това, че всеки е свободен да изкаже своето обосновано лично мнение по спокоен начин и да не бъде съден за него.

Шарън Озбърн е открита, огнена и никога не свежда глава пред никого, когато вижда несправедливост. Няма значение дали пред нея стои мъжът ѝ, някоя огромна компания или десетки мразещи я хора, тя отново ще ги погледне право в очите и ще отстоява своята позиция. А подобно нещо заслужава възхищение в съвременния свят.