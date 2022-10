Обучиха мозъчни клетки да играят видеоигра (ВИДЕО)

Учени, работещи в сферата на неврологията, показаха как мозъчни клетки, изолирани в епруветка, може да се обучат да играят компютърната игра Понг, която е симулатор за тенис на маса, съобщи ДПА.



Екипът под ръководството на "Кортикал лабс" в Мелбърн, Австралия, съставен от специалисти от австралийски, британски и канадски институции, съобщава, че изследването показва как мозъчни клетки в стъкленица могат да изпълняват задачи.

За експеримента специалистите са използвали мозъчни клетки от миши ембриони и човешки мозъчни клетки, извлечени от стволови клетки. Те са се развили върху микроелектроди, които могат да ги стимулират и да разчитат активността им.

