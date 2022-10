Астронавти от МКС се завърнаха на Земята с капсулата на SpaceX (ВИДЕО)

Четвъртият по дължина на престоя на Международната космическа станция (МКС) екип от астронавти астронавт, се завърна безопасно на Земята, като се приводни в Атлантическия океан край Флорида след близо шест месеца изследвания в орбита, предаде Асошиейтед прес.

Капсулата на "Спейс Екс" , наречена "Фрийдъм", носеща трима американски астронавти на НАСА и италиански член на екипажа от Европейската космическа агенция, падна с парашут в морето в края на петчасовия автономен полет от МКС към дома пояснява БТА.

Спускането беше предавано на живо съвместно от НАСА и "Спейс Екс".

Welcome home @SpaceX #Crew4 astronauts after a 170-day @ISS_Research mission that began on April 27! Splashdown in the Atlantic Ocean occurred at 4:55pm ET today. More... https://t.co/Kfzv8VmUdP pic.twitter.com/5OjWFKsBmL

Екипажът на "Фрийдъм", който започна престоя си в орбита на 27 април, се състоеше от американците Чел Линдгрен,, Джесика Уоткинс и Боб Хайнс, както и от италианката Саманта Кристоферети, която беше командир на експедицията на МКС.

Очакваше се на екипите да отнеме поне час, за да стигнат до поклащащата се във водата капсула, да я вдигнат на палубата на кораба и да пуснат астронавтите да излязат за първата им глътка свеж въздух от повече от 24 седмици.

Вълнението на морето в началото на седмицата забави полета обратно към Земята с няколко дни.

Аплодисменти от центъра за управление на полетите на "Спейс Екс" в Лос Анджелис се чуваше по интернет.

#Crew4 and @AstroSamantha have returned to Earth off the coast of Florida on 14 October at 21:55 BST/22:55 CEST, marking the end of her second mission to the @Space_Station, #MissionMinerva.



For more info 👉https://t.co/JuRm2oYgUL pic.twitter.com/w2Y9Yu8QbW