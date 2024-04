НАСА потвърди: Мистериозният обект, разбил се в къща във Флорида, е от МКС (СНИМКИ)

НАСА потвърди, че мистериозният обект, който миналия месец се разби в покрива на къща във Флорида, е парче космически боклук от оборудване, изхвърлено от Международната космическа станция, съобщи АП, предава БТА.

Цилиндричният обект, който на 8 март се заби в къщата в Нейпълс, Флорида, впоследствие беше откаран за анализ в космическия център „Кенеди“ в Кейп Канаверал.

От космическата агенция съобщиха, че това е метална подопора, използвана за монтиране на стари батерии върху товарен палет за изхвърляне. Палетът е бил изхвърлен от космическата станция през 2021 г. и се е очаквало товарът евентуално да изгори напълно при навлизането в земната атмосфера, но едно парче е оцеляло.

Парчето метал е тежало 0,7 килограма и е било с размери 10 сантиметра на 4 сантиметра.

“I was shaking. I was completely in disbelief. What are the chances of something landing on my house with such force to cause so much damage,” Otero said. “I’m super grateful that nobody got hurt.”https://t.co/eSiecFE9Jg