Камила наблюдава конни надбягвания в Аскот

Британската кралица консорт Камила, съпруга на крал Чарлз Трети, се наслади на любимите си конни надбягвания в Аскот в събота, макар че конят на съпруга ѝ - Кингс Лин, не успя да удържи победа, съобщи ПА медия/ДПА, цитирана от БТА.

Камила бе усмихната, когато пристигна за състезания в Деня на шампионите в събота. Кралицата консорт бе заложила на рокля и палто в синьо и бяло на Брус Олдфийлд, с шапка на Филип Трейси.

