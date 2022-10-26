Кой има имен ден днес, 26 октомври 2024 г. Честито!

Израел е атакувал на три вълни Иран, САЩ призоваха Техеран да не отвръща на ударите ВИДЕО

Израелската армия обяви завършването на атаката срещу цели в Иран. Военните заявиха, че Израел си запазва правото да се защитава при нови атаки от стр ...