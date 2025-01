Бъста Раймс преби асистента си, защото говорел по телефона, отива на съд

Емблематичният рапър Тревър Джордж Смит-младши, известен със сценичния си псевдоним Бъста Раймс, наби своя асистент, съобщава New York Post.

Според източника авторът на хита I Know What You Want е нападнал собствения служител на име Дашиъл Гейбълс, защото говорил по телефона на работа. Според полицията Баста е ударил няколко пъти по лицето 50-годишния мъж, което е довело до подуване на лявото му око.

Говори се, че боят се е състоял в луксозния комплекс J Condominium в Бруклин, Ню Йорк. В същото време самият Раймс дойде в полицейското управление, за да се предаде на служителите на реда. Първоначално той е арестуван, но след разпита музикантът е освободен, след като бяха взети показания от него.

Гейбълс, който пострада от ръцете на рапъра, възнамерява да съди бившия си работодател и засега отказва да говори с журналисти, позовавайки се на поверителността на разследването. „Може би ще разкажа всичко по-късно. Но не мога просто така да прецакам всичко, брато. Не си заслужава. Това е вестникарска статия, а не седем милиона долара. Не искам да поемам този риск, съжалявам“, каза Дашиел.