Пресъздадоха реалистично тяло на мъртвия Иисус Христос (СНИМКИ)

Изключително реалистично пресъздадено тяло на Иисус Христос бе изложено в катедралата в Саламанка в Испания.

Реалистичната скулптура е изработена от латекс и силикон и тежи 75 килограма. Тя е пресъздадена, въз основа на данни получени от Торинската плащеница.

Използвана е естествена коса и може да се види цялото тяло – от краката до главата в пълен реализъм, без да се пропуска нито един детайл.

Изложбата с името: „Човекът мистерия“ пресъздава Христос след смъртта му. Краката са леко свити, а ръцете са кръстосани на нивото на пубиса. Вижда се цялото тяло на мъжа от Плащеницата, като нищо не е пропуснато, включително обрязването.

