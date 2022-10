Топ 10 на най-страшните филми за всички времена

Традиция си е в навечерието на Хелоуин, а и не само, да се гледат филми на ужасите. Наличното в жанра е впечатляващо, затова ви представя 10-те най-популярни заглавия за последните десетилетия според анкета в платформата Rotten Tomatoes, цитирани от trafficnews.bg.

THE EXORCIST (1973)

Може да не сте съгласни, че "Екзорсистът" е най-страшният филм на всички времена, но вероятно също така не е голяма изненада да го видим на върха на нашия списък — с цели 19% от всички подадени гласове. Адаптацията на Уилям Фридкин по едноименния роман за обладано от демон дете и опитите за прогонване на споменатия демон стана най-касовият филм на ужасите с рейтинг R и първият, номиниран за най-добър филм на Оскарите (печели девет други номинации и взима два трофея). Но извън своята критична и комерсиална добросъвестност, филмът е добре известен с масовата истерия, която вдъхнови в цялата страна, от протести срещу противоречивата си тема до широко разпространени съобщения за гадене и припадък сред публиката. Неговото драматично темпо и донякъде остарели ефекти може да изглеждат странни в сравнение с някои съвременни хоръри.

HEREDITARY (2018)

Сценаристът и режисьор Ари Астър направи огромен фурор с пълнометражния си режисьорски дебют, мрачна семейна драма за природата на скръбта, облечена в свръхестествен филм на ужасите. Тони Колет си спечели място в пантеона на страхотните пренебрежения към Оскар с нейното изключително представяне като измъчена майка Ани, но най-големият шок във филма дойде благодарение на... Е, няма да разваляме това тук. Достатъчно е да се каже, че Hereditary порази толкова нервите на киноманите, че моментално превърна Aster в режисьор за гледане и се изкачи до второ място в нашия списък.

THE CONJURING (2013)

Джеймс Уан си е запазил място сред съвременните майстори на ужасите, режисирайки филми като Saw, Dead Silence, Insidious и този вдъхновен от истински събития разбивач, базиран на преживяванията на реалните паранормални изследователи Ед и Лорейн Уорън. Семейство Уорън, най-известно с работата си по странния случай, вдъхновил филмите на ужасите в Амитивил (които изиграха роля в The Conjuring 2 ), бяха изобразени от Патрик Уилсън и Вера Фармига, които създадоха страховита и напрегната атмосфера. Заедно Уан и колегите му откриха свеж терор в познатите жанрови тропи и крайният резултат е обширна кинематографична вселена, която само продължава да расте.

THE SHINING (1980)

Буквално десетки романи и разкази на Стивън Кинг са адаптирани за големия екран и няколко от тези филми се считат за класики днес, като Carrie , Misery и Pet Sematary (и това дори не отчита неща, които не са ужаси, като The Shawshank Redemption и Stand By Me ). Но майката на всички тях е ясна - адаптацията на „Сиянието “ на Стенли Кубрик . Чудо на сценография и производствен дизайн и наистина изнервящ поглед върху традиционната история за обитавана от духове къща, The Shining включва множество запомнящи се изображения и емблематично изпълнение на Джак Никълсън. Сравнително малкото от страховитите сцени във филма все още са абсолютно смразяващи, но истинската му сила се крие в начина, по който пълзи под кожата ви и ви кара да изпитате бавното слизане на Джак Торънс в лудостта. С право се смята за един от най-великите филми на ужасите, правени някога, и се класира на четвърто място в нашата анкета.

THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE (1974)

Докато първите четири филма в този списък събраха общо 42% от всички преброени гласове, те бяха последвани от шест филма, всеки от които спечели около 3% от гласовете. С други думи, последните шест филма бяха разделени с не повече от 60 гласа. Първият от тях е този нискобюджетен слашър, режисиран и съсценарист от Тоуб Хупър, доста вдъхновен от престъпленията на Ед Гейн. Мръсната естетика на Texas Chainsaw му помогна да му придаде излъчване на автентичност, което го направи още по-плашещ („Това наистина може да се случи, момчета!“), а масивното, заплашително присъствие на Leatherface на Gunnar Hansen проправи пътя за други грубияни като Майкъл Майърс и Джейсън Вурхийс. Бяха направени многобройни опити да се вдъхне нов живот на франчайза – и имаме още един на път – но нито един не се е сравнявал с оригинала в чист, прекомерен, вдъхновен от електрически инструменти ужас.

THE RING (2002)

Винаги е трудно да вземеш нещо, което работи добре за една култура и да се опиташ да преведеш тази формула успешно за друга, но Гор Вербински успя да го направи с The Ring . Римейк на всепризнатия трилър на японския режисьор Хидео Наката за прокълната видеокасета, филмът на Вербински запази удивителните визуални изображения на оригиналния филм - призрак на младо момиче в бяла рокля с дълга черна коса, покриваща лицето ѝ - и установи, че плаши адски много на публиката, независимо откъде са. Въпреки че филмът не беше толкова добре оценен като своя предшественик, той включва ангажирано изпълнение на изгряващата Наоми Уотс и за мнозина послужи като въведение в източноазиатското кино на ужасите.

HALLOWEEN (1978)

На седмо място в нашия списък е филмът, който представи на света кралицата на писъци за всички времена Джейми Лий Къртис и постави Джон Карпентър на картата. Хелоуин често се цитира като един от най-ранните примери за жанра слашър, какъвто го познаваме днес, и въпреки че може да не включва същия вид реалистична кръв, която сме очаквали от филми в тази категория, той носи много напрежение и някои изобретателни вълнения в сравнително малък пакет. Наследството на филма също е доста недосегаемо: маската на Майкъл Майърс се е превърнала в легенда, а гигантският, неудържим убиец и „последното момиче“ са се вкоренили в лексикона на ужасите. Има причина франчайзът да продължава след повече от 40 години.

SINISTER (2012)

За тези, които не са чели „научното изследване“, споменато в горната част, най-накрая стигнахме до филма, който беше увенчан като най-страшен. Преди да се присъедини към MCU с Doctor Strange от 2016 г. , режисьорът Скот Дериксън беше натрупал няколко филма на ужасите, няколко от които спечелиха култови последователи. Една от тях беше тази малка обитавана от духове история за къща/притежание на истински криминален писател (Итън Хоук), който премества жена си и децата си в къща, където едно семейство е било убито, само за да открие, че новото място може вече да има доста зло за наемател. Съобщава се, че писателят С. Робърт Каргил е бил вдъхновен да напише сценария въз основа на кошмар, който е имал след гледане на The Ring, и историята наистина споделя незначителна прилика с този филм, каквото е със страховития ъгъл на филма. Но за мнозина, които са го гледали, драматичните разкрития и страховитите декори далеч надхвърлят всички рециклирани жанрови тропи, които може да са присъствали. Освен това има поне един доклад, който казва, че това е най-страшният филм, правен някога, така че това трябва да има значение.

INSIDIOUS (2010)

Джеймс Уан вече се появи по-високо в списъка, но преди той и Патрик Уилсън да заснемат The Conjuring , те работиха заедно по този свръхестествен трилър за младо момче, което изпада в кома и започва да канализира зъл дух. Основите на историята не са най-новаторските, но честият сътрудник на Wan Лий Ванел я вдъхна с достатъчно завладяваща митология, така че тя породи още три части. Уан също така заяви, че Insidious е трябвало да бъде нещо като коректив на откровеното насилие на Saw , което го принуждава да създаде нещо на по-духовно ниво и крайният резултат е ефективен шедьовър, включващ това, което често се смята за един от най-добрите хоръри, показвани някога на екрана.

IT (2017)

Страхът от клоуни е съвсем реално нещо, дори ако е станало толкова обичайно да го обявявате, че се чувства неискрено. Ако имате нужда от допълнителни доказателства, ние ви насочваме към боксофис извличането на IT от 2017 г. , базиран на едноименния роман на Стивън Кинг, който след това победи „Екзорсистът“с 44-годишен рекорд като най-касовия филм на ужасите изобщо.

О, и разбира се, негово е 10-то място в този списък. Високобюджетната адаптация на Анди Мускиети се основава на носталгията, за да разкаже историята си за деца, белязани от травма, докато погледът на Бил Скарсгард за Пениуайз, злия, променящ формата си клоун, беше странен и обезпокоителен по всички правилни начини. Добавете здравословна доза страх от скокове, шепа впечатляващи сцени и малко първокласна компютърна графика и ще получите рецепта за филм на ужасите, който е едновременно забавен и пълен със страх.