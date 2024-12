Това Килиън Мърфи ли е? Излезе трейлърът на "28 години по-късно" (ВИДЕО)

Пуснатият на 10 декември трейлър на дългоочакваното продължение „28 години по-късно“ шокира феновете със своята мрачна визия за зомби апокалипсис. Режисиран от Дани Бойл и с участието на Джоди Комър, Арън Тейлър-Джонсън и Ралф Файнс, филмът може би намеква за тъмната съдба на героя на Килиън Мърфи, Джим, представен за първи път в „28 дни по-късно“ (2002 г.).

Новият трейлър показва ужасяващ поглед към постапокалиптична Англия, където персонажът на Арън Тейлър-Джонсън напуска защитеното убежище, въоръжен само с лък и стрели. Джоди Комър се появява, носейки бебе, което добавя драматично напрежение към нестабилния свят на филма. Но това, което наистина привлече вниманието на феновете, е внезапната поява на зомби, поразително наподобяващо ирландския актьор Килиън Мърфи.

First potential look at Cillian Murphy in ‘28 YEARS LATER’



In theaters on June 20, 2025. pic.twitter.com/WjkOgXnyjG

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 10, 2024

„Зомбито, което се надигна в полето, изглеждаше досущ като моя човек, Килиън Мърфи“, коментира фен. Друг добавя: „О, Боже, толкова съм развълнуван!“ Трети зрител споделя: „Изглежда напълно откачено и ужасяващо. Нямам търпение да го гледам!“

Дали това наистина е Килиън Мърфи или не, феновете ще разберат едва на 20 юни 2025 г., когато филмът излезе по кината. Името на актьора не фигурира в официалните рекламни материали или наскоро пуснатия плакат на филма.

Официалният синопсис гласи: „Изминали са почти три десетилетия откакто вирусът на яростта избяга от лаборатория за биологично оръжие. В условия на безмилостна карантина, някои оцелели са намерили начини да живеят сред заразените. Една такава група живее на малък остров, свързан със сушата чрез един-единствен, силно охраняван път. Когато един от тях напуска острова за опасна мисия във вътрешността на континента, той открива тайни, чудеса и ужаси, които са променили не само заразените, но и останалите оцелели.“