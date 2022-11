Откриха следи от древен гигантски океан на Марс (СНИМКИ)

Когато се сетим за Марс, най-вероятно в съзнанието ни изниква сухата и прашна Червена планета, както изглежда днес, но сега учените са открили доказателства за съществуването на огромен океан на повърхността на Червената планета преди около 3,5 милиарда години, който вероятно е обхващал стотици хиляди квадратни километра.

Това доказателство е под формата на характерна топография на бреговата линия, установена чрез многобройни спътникови изображения на марсианската повърхност. Когато тези изображения се заснемат под различни ъгли, може да се състави релефна карта, информира БГНЕС.



Изследователите са успели да очертаят повече от 6500 километра речни хребети, очевидно издълбани от реки, като са доказали, че те най-вероятно са ерозирали речни делти или подводни канални пояси (канали, издълбани на морското дъно).

