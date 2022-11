Шер с 40-години години по-млад от нея рапър (СНИМКИ)

Шер разпали слухове за романтична връзка, като се държеше за ръка с бившия музикален продуцент на Амбър Роуз Александър Едуардс, докато бяха на вечеря в Западен Холивуд, Калифорния.

76-годишната певица и 36-годишният Александър носеха еднакви черни тоалети, докато бяха на вечеря в известен ресторант, а към тях се присъедини и приятел 32-годишният рапър Тайга.

Шер носеше черен топ с изрязани предни части заедно с подходящи панталони, дълго палто и дебели токове, съобщи „Дейли Мейл”.

Тайга се появи със сива тениска, черни панталони и черни маратонки, а като аксесоар носеше черна шапка и сребърна верижка.

Миналата седмица Тайга и близкият му приятел Александър посетиха Шер в имението ѝ в Малибу, Калифорния, което тя наскоро пусна за продан за 85 млн. долара.

Тайга, чието истинско име е Майкъл Рей Нгуен-Стивънсън, и Шер позираха заедно през септември на модното ревю на Рик Оуенс по време на Седмицата на модата в Париж.

Александър и 39-годишната Амбър имат заедно тригодишен син Слаш Електрик Александър Едуардс.

През август миналата година Амбър обвини Александър в своите Instagram истории, че има връзки с 12 различни жени, а по-късно той се включи в социалните мрежи, за да признае, че ѝ е изневерявал. Тя има и деветгодишен син Себастиан от рапъра Уиз Халифа.

💖 | Alexander Edwards was seen holding and kissing Cher's hand.



— They were seen arriving at a restaurant last night, after romance rumors. pic.twitter.com/vNcFqO6Zwu