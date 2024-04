Рапърът Нели и Ашанти очакват първото си дете

Рапърът Нели и любимата му Ашанти очакват първата си рожба.

Бъдещата мама лично сподели новината в социалните мрежи: "Тази година е благословия, изпълнена е с любов, надежда и очакване. Дълго чаках да дойде този момент, в който ще се видя като майка", каза певицата.

Още от миналия декември се заговори, че Ашанти и изпълнителят на "Dilemma", Нели, очакват дете. Но тогава те отхвърлиха тези слухове, припомня dir.bg.

Иначе двамата са заедно от над десетилетие. 49-годишният изпълнител и неговата колежка се срещат за първи път на пресконференция за наградите "Грами". През 2013 г. следва кратка раздяла, при която певицата заяви, че той я е "предал".

