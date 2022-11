Ник Картър от Backstreet Boys се разплака на сцената след смъртта на брат си (ВИДЕО)

Звездата от Backstreet Boys Ник Картър се разплака по време на концерт на групата в Лондон, състоял се ден след смъртта на брат му. 34-годишният Арън Картър бе намерен мъртъв във ваната в дома си в Калифорния. Младият певец си отиде почти година, след като му се роди син.

Ник и Арън бяха в обтегнати отношения в последните години, пише NOVA. В трогателен пост в социалните мрежи обаче изпълнителят от Backstreet Boys написа, че това нито за миг не е отслабило любовта към брат му.

My heart is broken. Even though my brother and I have had a complicated relationship, my love for him has never ever faded. I have always held on to the hope that he would somehow, someday want to walk a healthy path and eventually find the help that he so desperately needed. pic.twitter.com/89lsEdX9f8