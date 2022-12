Илон Мъск блокира акаунта на Кание Уест в Twitter заради реч на омраза

Собственикът на Twitter Илон Мъск обяви, че акаунтът на рапъра Кание Уест в социалната мрежа ще бъде блокиран заради нарушаване на политиката за реч на омраза.



"Направих всичко, което можах. Въпреки това той (Уест) отново наруши нашите правила срещу подстрекаването към насилие. Акаунтът ще бъде блокиран", заяви бизнесменът на страницата си в Twitter. Към момента акаунтът на певеца вече е спрян.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.



Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!