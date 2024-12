Ким Кардашиян шокира с провокативно облекло. Копира ли Бианка Ченсори? (СНИМКИ)

Откакто Кание Уест сключи брак с австралийската архитектка Бианка Ченсори, след развода си с Ким Кардашиян, стиловете на двете жени често са обект на сравнение. Две години след като Бианка стана обществено позната, мнозина смятат, че Ким е заимства някои модни идеи от новата съпруга на бившия си.

В началото на 2023 година Бианка привлече вниманието с провокативния си избор на облекло, популяризирайки прозрачни бодита, бикини, пухкави топове и дори шапки. Макар Ким Кардашиян също да е известна със своя уникален стил, потребители в социалните мрежи забелязват все повече сходства между визиите на двете.

Kim Kardashian's recent photoshoot has sparked controversy, with many people accusing the reality star of making an attempt to copy the fashion choices of her ex-husband's current wife, Bianca Censori. pic.twitter.com/Inani7ryMp