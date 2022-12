Куче намери изчезналия си стопанини и го спаси от смърт (СНИМКИ)

В Мексико куче на име Ел Паломо (Гълъбът) намери собственика си седмица след изчезването му и го спаси от смърт, съобщи БГНЕС, цитирайки „Ню Йорк пост”.



84-годишният Грегорио Ромеро изчезнал на 27 ноември. Излязъл на разходка, но не се прибрал. Семейството му не го потърсило няколко дни с довода, че той често ходел по други села и не се прибирал с дни. След известно време обаче племенницата на Ромеро се притеснила и се свързала с полицията. Тя казала, че мъжът може да се е изгубил, тъй като страдал от загуба на памет.

През следващите няколко дни Ромеро бил издирван от полицията, спасителните служби и дори кучета за следене, но без резултат. Тогава службите привлекли към издирването предано куче на мъжа Ел Паломо. Кучето бързо намерило изчезналия стопанин и отвело полицията при него. Жертвата е била на три километра от къщата.

Man's BEST friend: Hero dog El Palomo leads cops 1.9miles across hills, paths and ravines to his 84-year-old owner who had been lost in the desert for https://t.co/8uVNhrbnTZ pic.twitter.com/4MhKvauQrd

Изтощеният Ромеро бе откаран в близката болница, където се възстановявал два дни. През цялото това време вярното куче го чакало пред вратата на болницата.



„Благодарение на безусловната любов на домашния любимец, Ромеро успя да се събере със семейството си, защото Ел Паломо ни отведе до местонахождението му“, казаха от полицията.

Man's BEST friend: Hero dog El Palomo leads cops 1.9miles across hills, paths and ravines to his 84-year-old owner who had been lost in the desert for a week after going for a walk https://t.co/pyADWkEZYl via @MailOnline