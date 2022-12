The Weeknd пусна нова песен, част от "Аватар: Природата на водата"

Американският изпълнител с прозвище The Weeknd пусна ново парче от дългоочаквания филм "Аватар: Природата на водата", съобщава БГНЕС.

Оригиналният саундтрак, озаглавен „Nothing Is Lost (You Give Me Strength)“, е написан от канадския певец, продуциран от Swedish House Mafia и композиран от Саймън Франглен.

„Nothing Is Lost (You Give Me Strength)“ - пълнометражната версия от филма беше пусната, след като по-рано този месец излезе в тийзър трейлъра на филма, който тръгна по кината днес, 16 декември.

The Weeknd е представил впечатляващи вокали в драматичното парче.

Албумът към филма „Avatar: The Way of Water“ включва над 20 песни, включително „The Songcord“, която се изпълнява от звездата на филма Зоуи Салдана.