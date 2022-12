На 90 години почина режисьорът Майк Ходжис

Британският режисьор Майк Ходжис, известен предимно с филма "Флаш Гордън" от 1980 г., почина на 90 години, съобщи БТА, цитирайки АФП.

Той е починал още в събота в дома си в Дорсет, Югозападна Англия, каза продуцентът му Майк Каплан пред в. "Гардиън" и сп. "Варайъти".

През 1971 г. и 1972 г. Майк Ходжис снима два филма с Майкъл Кейн - "Хванете Картър" и "Pulp", които лансират кариерата на актьора.

