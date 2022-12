Учени откриха първото доказателство за бозайник, изяден от динозавър (СНИМКИ)

Учени смятат, че са открили първия известен случай на бозайник, изяден от динозавър, предаде ДПА и БТА.

Палеонтолози във Великобритания са анализирали фосилни останки отпреди около 120 милиона години на малък пернат динозавър, известен като Микрораптор (Microraptor), с крак на животно в гръдния му кош.

Експертите казват, че откритията им, публикувани в сп. "Journal of Vertebrate Paleontology", са "първото свидетелство за динозавър, който се храни с бозайник".

Водещият автор на изследването д-р Дейвид Хоун от университета "Куин Мери" в Лондон казва: "Изключително рядко се откриват образци от храна в динозаври, така че всеки пример е наистина важен, тъй като дава пряко доказателство за това какво са яли древните създания.

Този бозайник не е бил предшественик на човека, но въпреки това може да добием представа за някои от нашите древни родственици, които може да са били храна за гладни динозаври", допълва ученият.

"Изследването рисува картина на един пленителен момент във времето - първото доказателство за динозавър, който яде бозайник, дори това да не е толкова плашещо, колкото всичко в "Джурасик парк", казва още Хоун.

