Звездата от "Пазители на галактиката" Крис Прат обезобразен от ...(ВИДЕО)

Актьорът от "Пазители на галактиката" се приближил безразсъдно до пчелен кошер и бил ужилен по окото, признавайки че е имал "фалшиво чувство за сигурност", след като е гледал видеоклипове на тексаската пчеларка Ерика Томпсън. Тя обгрижва пчелите и техните кошери без защитно облекло, но идеята на Прат, че също като нея може да "контролира" жилещите насекоми, бързо се провалила.

Носейки слънчеви очила, той каза във видеоклип, споделен в профила му в Instagram: "И така, следя тази пчеларка в Инстаграм, тя е толкова готина и смела и отива пред тези кошери с пчели и казва: "Те са много спокойни днес. Ще премахна пчелите, ще използвам голите си ръце, за да пресея пчелите и да потърся майката".

"Така че това ми създаде фалшиво чувство за сигурност, при което си казах: "Мисля, че и аз мога да контролирам пчелите". В началото на тази седмица 43-годишният актьор реши да се опита да се доближи до няколко пчели, като смяташе, че жужащите производители на мед са "спокойни".

Той продължи: "Всъщност, това, което се случи с пчелите, беше, че те са се размножили: "Преди два дни видях един кошер и тръгнах към него, а човекът, който стоеше до мен, каза: "Внимавай, има пчели", а аз казах: "Тези пчели изглеждат много спокойни".

" И аз просто се загледах в тези пчели и тогава една от тях излезе и ме ужили в право в окото. Така че, както и да е, ма*** ѝ тази жена с пчелите."

След това Крис свали слънчевите си очила и показа подутото си око, пише БГНЕС.

Chris Pratt reveals he suffered from a painful bee sting on his left eye after attempting to “control bees’ when seeing a beehive.



