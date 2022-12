Двойка събира 15 млн. долара, за да спре излъчването на коледния хит Last Christmas

Двойка от Швеция до такава степен намразила коледния хит от 80-те Last Christmas на група Wham!, че решила да закупи правата за нея и да я свали от всички стрийминг платформи, съобщава New York Post, цитира в. Сега.

50-годишният Томас Мацети и 33-годишната му съпруга Хана са събрали за целта вече над 62 000 долара, като намерението им е, след като прочистят ефира от парчето, което намират за особено омразно, да заровят записа майка на финския полигон за ядрени отпадъци.

Хана разказва, че ненавистта ѝ към тази мелодия от 1984-та се родила преди 13 години, когато работела в кафене в Оксфорд. В празничните дни Last Christmas звучала в заведението повече от сто пъти на ден. Семейството заявява, че не изпитва неприязън към самата група Wham! от 80-те години на миналия век, зад която са стоели музикантите Джордж Майкъл и Андрю Риджли, а само към въпросната преекспонирана коледна песен. „Просто я въртят по 5000 пъти на ден и почувствахме, че трябва да направим нещо в подкрепа на тези, които страдат като нас“, обясняват съпрузите.

Идеята ги осенила миналата Коледа и те разпитали приятелите си каква сума са готови да заплатят, за да не чуят никога повече досадния сингъл. Оказало се, че хората били готови на значителни финансови инвестиции, само и само да се отърват от втръсналата им песен. С помощта на познати и общо 327 непознати спомоществователи и съмишленици писателят Томас и художничката Хана, родители на 3 деца, успели до тази седмица да наберат 62 100 долара. Има обаче да извървят още дълъг път до заветната сума от 15 милиона долара, която ще им позволи да се обърнат към Warner Chappell Music UK, за да преговорят за правата.

Приятелите на семейството са раздвоени в мненията си за акцията. Според някои от тях има много по-лоши песни, които трябва да бъдат изметени от ефира преди Last Christmas, според други е странно да искаш да премахнеш нещо толкова красиво за останалата част от човечеството, само защото на теб не ти харесва.

Couple called 'rancid' after raising £51k to ban 'Last Christmas' by Wham https://t.co/5Uoi4hSzc1 — The Independent (@Independent) December 25, 2022

При проведено неотдавна във Великобритания проучване на тема кой рождественски хит е най-досаден на аудиторията, лидер се оказва парчето All I Want for Christmas Is You на Марая Кери. На второ място е Do They Know It’s Christmas на група Band Aid, а на трето – I Wish It Could Be Christmas Everyday на група Wizzard. В Топ 5 влизат още Merry Xmas Everybody на Slade и споменатата по-горе Last Christmas на Wham!.