Род Стюарт продаде каталога си за 100 млн. долара

Певецът Род Стюарт продаде издателските и звукозаписните права върху музиката от каталога си за почти 100 милиона долара, съобщи АФП, позовавайки се на Уолстрийт джърнъл.

За тази сума Iconic Artists Group на бизнесмена Ървинг Азоф е придобила правата върху каталога на Стюарт, известен с хитове като Sailing и Maggie May, както и някои права върху името и лика му.

Rod Stewart sells rights to his song catalog for $100M to Irving Azoff’s Iconic Artists Group https://t.co/bZJf83K9CJ pic.twitter.com/xpxdUl8EwL