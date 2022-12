Известните двойки, които се разведоха през 2022 г.

Колкото и бляскави и щастливи да изглеждат браковете на известните отстрани, феноменът "холивудски брак" явно не подминава и най-привидно лудо влюбените знаменитости през изминаващата 2022 г.

Изглежда сякаш черно проклятие тегне над холивудските бракове, които се славят с неособено дълга продължителност, баланс и здравина. Дали е проклятие или просто нестабилните им връзки се дължат на безумните графици на звездите, напрежението от светлината на прожекторите и постоянното преследване от папараци, един Бог знае. Tialoto.bg ни запознава с няколко двойки знаменитости, които решиха да сложат край на браковете си. Ето кои са те:

1. През септември 2022 се разпространи новината, че куотърбекът на Tampa Bay Buccaneers Том Брейди и бразилският супермодел Жизел Бюндхен е достигнал своя край, след „епична кавга“ между тях по време на семейната им почивка.

Бившата двойка изчака няколко седмици, преди да наруши мълчанието си относно раздялата си, като двамата обявиха в отделни истории в Instagram профилите си през октомври, че вече са финализирали своя „болезнен“ и „труден“ развод.

„Стигнахме до това решение приятелски и с благодарност за времето, прекарано заедно“, написа 45-годишният играч от НФЛ в социалните медии. „Ще продължим да си сътрудничим като родители.“

2. Абсолютно същата изненада поднесе актрисата Робин Райт. Звездата от „Къща от карти“ подаде молба за развод на 22 септември, позовавайки се на причината „непреодолими различия“. Тя иска да прекрати четиригодишния си брак с Клеман Жироде – изпълнителния директор на модната къща Saint Laurent.

https://t.co/4fvCSWeqIt Robin Wright files for divorce from husband Clément Giraudet after 4 years

Robin Wright files for divorce from hu... # pic.twitter.com/PxIWrE0QZx — American Warrior (@Th0rKnight) September 26, 2022

Самият брак на Робин с 18 години по-младия от нея французин си беше изненада сам по себе си, но двамата изглеждаха много щастливи и влюбени, а възрастовата разлика сякаш не им пречеше..., поне до неотдавна. В миналото 56-годишната Робин беше омъжена за Шон Пен, от когото са двете ѝ пораснали деца Дилън и Хопър. 37-годишният Жироде няма собствени деца.

3. Друг сериозен романс приключи наскоро. Звездата от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли потвърди, че се развежда с втората си съпруга – дизайнерката на бижута Инес де Рамон. Двамата бяха женени три години. Преди да се ожени за Инес, Пол излизаше с колежката си от „Дневниците на вампира“ Фийби Тонкин в продължение на четири години, а преди това беше женен за актрисата от „Малки сладки лъжкини“ Тори Де Вито от 2011 до 2013 г. Според последните слухове пък Инес вече има романтични отношения не с кого да е, ами с Брад Пит.

Brad Pitt spotted at Bono concert with Paul Wesley's ex wife, Ines de Ramon https://t.co/N6XCzWev2a pic.twitter.com/G38Xfzh4CG — New York Post (@nypost) November 16, 2022

4. Моделът и актриса Емили Ратайковски също изненадващо подаде молба за развод на 8 септември, съобщи Page Six, потвърждавайки месеците на слухове, че четиригодишният ѝ брак с филмовия продуцент Себастиан Беър-МакКлард е приключил. През юни изданието съобщи, че Емили и Себастиан са се разделили, след като тя го е хванала в изневяра. Ратайковски не скуча дълго. Излезе на няколко срещи с бившия на Ким Кардашян – комика Пийт Дейвидсън, но нещата не продължиха дълго и дуото отново са само приятели.

EXCLUSIVE: Sebastian Bear-McClard is out at his own company amid Emily Ratajkowski divorce https://t.co/MOS42pS6ch pic.twitter.com/cXQQ1j2deO — Page Six (@PageSix) August 11, 2022

5. Осемгодишният брак на актьора от „Момчетата от Медисън Авеню“ Винсент Картхайзер с актрисата от „Момичетата Гилмор“ Алексис Бледел също приключи наскоро. Актьорската двойка, която споделя един син, сключи брак през 2014 г. Двамата се срещнаха на снимачната площадка три години по-рано.

6. На 1 юни вестник El Periodico съобщи, че колумбийската суперзвезда Шакира наскоро е зарязала партньора си от повече от десетилетие – испанската футболна звезда Жерар Пике, след като го е хванала с друга жена. Двойката, която има двама сина, потвърди раздялата си на 4 юни.

През септември певицата говори за раздялата им, казвайки пред списание Elle: „Мога само да кажа, че инвестирах в тази връзка всичко, което имах“. Тя сподели още, че е мечтаела да има семейство завинаги и че да види тази мечта разбита на пух и прах е едно от най-болезнените неща, през които е преминавала. Шакира добави, че е пренебрегнала кариерата си в САЩ, за да подкрепя футболната кариера в Испания на бившия си мъж. „Жерар искаше да играе футбол и да печели титли и аз трябваше да го подкрепям. Един от нас двамата трябваше да направи жертва. И аз я направих. Оставих кариерата си на втори план и дойдох да живея в Испания. И това беше жертва от любов“, каза тя.

7. На 29 април Дан Акройд и Дона Диксън обявиха, че са се разделили след близо 40 години брак. Актьорът и неговата жена обявиха пред списание People следното: „След 39 години като двойка ние вече сме на различни житейски пътища. Оставаме законно женени, родители, колеги и бизнес партньори. Това е нашият избор в любящото приятелство“. Двамата се ожениха през 1983 г. малко след срещата си на снимачната площадка на комедията „Доктор Детройт“. Те споделят три големи деца.

8. През юни вестник New York Times съобщи, че супермоделът Джери Хол и медийният магнат Рупърт Мърдок се готвят да се разведат след шест години брак. Една седмица по-късно, Джери, която е четвърта съпруга на Мърдок, подаде молба за развод от 91-годишния милиардер. В официалното изявление за бързо приключилия им развод се казва: „Джери и Рупърт Мърдок финализираха развода си. Те остават добри приятели и си желаят един на друг всичко най-добро за бъдещето“. Според медиите 66-годишната Джери е напуснала брака със споразумение, което включва десетки милиони долари, огромен селски имот в Оксфордшър, Англия, както и дом в южната част на Франция.

9. На 12 януари светът бе сполетян от една от най-изненадващите раздели за годината. Джейсън Момоа използва Instagram, за да обяви, че той и жена му Лиза Бонет се разделят след повече от 15 години като двойка. „Любовта между нас продължава, развивайки се по различни начини. Ние се освобождаваме един от друг“, написа той. По-късно различни източници разкриха, че това което се е объркало в отношенията им, най-вече се дължи на бума в кариерата на звездата от „Аквамен“.

10. На 14 април Page Six съобщи, че Танди Нютън и нейният съпруг от 23 години – режисьорът Ол Паркър са се разделили. На 19 април сценаристът и режисьор на Mamma Mia! Here We Go Again беше заснет да напуска дома си в Лондон без брачната си халка. На следващия ден същото издание съобщи, че 49-годишната актриса вече има връзка с музиканта Лонр (истинско име: Илайджа Диас) – който е на 23 и е само с две години по-голям от най-голямото от трите ѝ деца – Рипли.

11. Принцеса Кристина де Борбон, сестрата на испанския крал Фелипе VI, и нейният съпруг Инаки Урдангарин, обявиха че се развеждат след 24-годишен брак. Това стана само един ден, след като Урдангарин беше сниман да се държи за ръце с друга жена във Франция. Според испанските медии, кралската двойка се е разделила „по взаимно съгласие“. Списание Hola! съобщи, че Кристина „вече е знаела“ за новата връзка на нейния отчужден съпруг, преди снимките да попаднат в интернет. Припомняме, че Инаки беше замесен в съдебен процес за данъчни измами и за злоупотреба с 5,6 милиона евро публични средства.