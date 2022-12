Най-добре облечената жена за 2022 г. е...

През изминалия месец беше обявено, че Бела Хадид е спечелила наградата на Lyst за "Power Dresser of the Year" за 2022 г. Аргументацията на сайта за електронна търговия за това защо Хадид е спечелила наградата включваше статистика и факти, включително че нейните тоалети са предизвикали огромно "1900% увеличение на търсенията на подобни артикули" и че тя е стимулирала търсенето на специфични неща, като корсети (70% увеличение) и карго панталони (56% увеличение), след като ги е носила, пише vesti.bg.

Bella Hadid is committed to the Y2Kification of her wardrobe. https://t.co/AW1ILU7GkW pic.twitter.com/MRAOfgrtuM