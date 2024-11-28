Спортът по ТВ в четвъртък (28 ноември)

12.00 „Ийстърн“ - „Сидни“ Нова спорт

14.00 „Кая“ - „Санфрече“ Нова спорт

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1

16.00 „Порт“ - „Персиб“ Нова спорт

19.00 Баскетбол, „Клуж“ - „Арис“ МАХ Спорт 1

19.45 „Лацио“ - „Лудогорец“ МАХ Спорт 3

19.45 „Андерлехт“ - „Порто“ МАХ Спорт 4

19.45 „Хайденхфайм“ - „Челси“ Би Ти Ви Екшън

19.45 „Алкмаар“ - „Галатасарай“ Ринг

20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1

21.30 Баскетбол, „Партизан“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 2

21.45 Баскетбол, „Барселона“ - „Реал“ МАХ Спорт 1

22.00 „Манчестър Юнайтед“ - „Бодо Глимт“ МАХ Спорт 3

22.00 „Реал Сосиедад“ - „Аякс“ МАХ Спорт 4

22.00 „Тотнъм“ - „Рома“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Славия“ (Прага) - „Фенербахче“ Ринг

03.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

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