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Спортът по ТВ в четвъртък (28 ноември)

Спортът по ТВ в четвъртък (28 ноември)

28 Ноември, 2024 06:15 213 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (28 ноември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 „Ийстърн“ - „Сидни“ Нова спорт
14.00 „Кая“ - „Санфрече“ Нова спорт
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1
16.00 „Порт“ - „Персиб“ Нова спорт
19.00 Баскетбол, „Клуж“ - „Арис“ МАХ Спорт 1
19.45 „Лацио“ - „Лудогорец“ МАХ Спорт 3
19.45 „Андерлехт“ - „Порто“ МАХ Спорт 4
19.45 „Хайденхфайм“ - „Челси“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Алкмаар“ - „Галатасарай“ Ринг
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, „Партизан“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 2
21.45 Баскетбол, „Барселона“ - „Реал“ МАХ Спорт 1
22.00 „Манчестър Юнайтед“ - „Бодо Глимт“ МАХ Спорт 3
22.00 „Реал Сосиедад“ - „Аякс“ МАХ Спорт 4
22.00 „Тотнъм“ - „Рома“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Славия“ (Прага) - „Фенербахче“ Ринг
03.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1


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