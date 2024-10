Модна тенденция от 70-те се завръща с пълна сила тази зима

Редакторите на френската версия на Vogue съобщиха за позната от 70-те години на миналия век модна тенденция в панталоните, която се завръща през този сезон.

През есенно-зимния сезон панталоните от рипсено кадифе, които бяха особено популярни през 70-те, а след това и през 90-те, ще бъдат изключително модерни. Подобни елементи от гардероба се появиха в новите колекции на известни марки. Сред тях са Dries Van Note, Louis Vuitton и Alberta Ferretti.

Доказателство за това е фактът, че някои известни личности вече се разходиха из улиците на световните столици на модата по рипсено кадифе. Например, американският модел Бела Хадид се появи в син костюм, състоящ се от кадифени панталони и сако.

