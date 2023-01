Алек Болдуин ще става дядо

Най-голямата дъщеря на Алек Болдуин, моделката Айрленд, обяви, че очаква дете от приятеля си, музиканта Андре Алън Анджос, известен с псевдонима RAC. Тя публикува ултразвукова снимка в социалните мрежи, като пожела на абонатите Честита Нова година в надписа към нея. Тя се извини и на тези, чиито съобщения е оставила без отговор дълго време, като обясни, че напоследък е постоянно болна, пише БГНЕС.

#IrelandBaldwin is expecting her first child pic.twitter.com/TYeu2BUzHu